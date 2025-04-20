Біоксін дермаджен аква ультрачутливий термальний шампунь (Bioxin dermagen aqua ultra sensitive thermal shampoo)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 46 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
643,66
Економія при броні: -34,82 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
643,90
Економія при броні: -35,06 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
605,64
Економія при броні: -20,58 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
641,88
Економія при броні: -33,04 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
637,78
Економія при броні: -28,94 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
653,20
Економія при броні: -44,36 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
647,33
Економія при броні: -38,49 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
650,45
Економія при броні: -41,61 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
648,92
Економія при броні: -40,08 грн
Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
2.7 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
640,05
Економія при броні: -31,21 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
643,47
Економія при броні: -34,63 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.0 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
638,76
Економія при броні: -29,92 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
3.1 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
650,82
Економія при броні: -41,98 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
3.2 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Катеринівська, 1-А
4.1 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
640,23
Економія при броні: -31,39 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
633,50
Економія при броні: -24,66 грн