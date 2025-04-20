Київ
Біоксін дермаджен аква ультрачутливий термальний шампунь (Bioxin dermagen aqua ultra sensitive thermal shampoo)

Біоксін дермаджен аква ультрачутливий термальний шампунь (Bioxin dermagen aqua ultra sensitive thermal shampoo)

Кривий Ріг (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 46 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
643,66
Економія при броні: -34,82 грн
608,84 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
643,90
Економія при броні: -35,06 грн
608,84 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
605,64
Економія при броні: -20,58 грн
585,06 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
641,88
Економія при броні: -33,04 грн
608,84 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
637,78
Економія при броні: -28,94 грн
608,84 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
653,20
Економія при броні: -44,36 грн
608,84 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
596,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
647,33
Економія при броні: -38,49 грн
608,84 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
650,45
Економія при броні: -41,61 грн
608,84 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
534,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
648,92
Економія при броні: -40,08 грн
608,84 грн
Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
2.7 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
468,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
640,05
Економія при броні: -31,21 грн
608,84 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
643,47
Економія при броні: -34,63 грн
608,84 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.0 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
638,76
Економія при броні: -29,92 грн
608,84 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
3.1 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
650,82
Економія при броні: -41,98 грн
608,84 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
3.2 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
534,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Катеринівська, 1-А
4.1 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
640,23
Економія при броні: -31,39 грн
608,84 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
593,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
633,50
Економія при броні: -24,66 грн
608,84 грн
ГоловнаКошикОбране