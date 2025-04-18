Київ
Біоксін дермаджен аква ультрачутливий термальний шампунь (Bioxin dermagen aqua ultra sensitive thermal shampoo)

Біоксін дермаджен аква ультрачутливий термальний шампунь (Bioxin dermagen aqua ultra sensitive thermal shampoo)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 29 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
632,67
Економія при броні: -24,28 грн
608,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
634,93
Економія при броні: -26,54 грн
608,39 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
639,56
Економія при броні: -30,72 грн
608,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
635,97
Економія при броні: -27,58 грн
608,39 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
508,08 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
645,26
Економія при броні: -36,87 грн
608,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 27
4.4 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
641,03
Економія при броні: -32,19 грн
608,84 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
654,61
Економія при броні: -45,77 грн
608,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
654,61
Економія при броні: -45,77 грн
608,84 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
4.8 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
560,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
645,00
Економія при броні: -36,16 грн
608,84 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 38
5.0 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
643,90
Економія при броні: -35,06 грн
608,84 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Ювілейний, 32-Б
5.1 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
560,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
6.2 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
631,38
Економія при броні: -22,99 грн
608,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 33
6.2 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
638,05
Економія при броні: -29,66 грн
608,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, проїзд Стадіонний, 5-А
6.4 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
623,04
Економія при броні: -37,98 грн
585,06 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
6.5 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
505,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
7.1 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
638,58
Економія при броні: -29,74 грн
608,84 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 33-А
7.2 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
637,68
Економія при броні: -29,29 грн
608,39 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 214/2
7.6 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
643,72
Економія при броні: -34,88 грн
608,84 грн
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