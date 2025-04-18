Біоксін дермаджен аква ультрачутливий термальний шампунь (Bioxin dermagen aqua ultra sensitive thermal shampoo)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 29 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
632,67
Економія при броні: -24,28 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
634,93
Економія при броні: -26,54 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
639,56
Економія при броні: -30,72 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
635,97
Економія при броні: -27,58 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
645,26
Економія при броні: -36,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 27
4.4 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
641,03
Економія при броні: -32,19 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
654,61
Економія при броні: -45,77 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
654,61
Економія при броні: -45,77 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
4.8 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
645,00
Економія при броні: -36,16 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 38
5.0 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
643,90
Економія при броні: -35,06 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Ювілейний, 32-Б
5.1 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
6.2 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
631,38
Економія при броні: -22,99 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 33
6.2 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
638,05
Економія при броні: -29,66 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, проїзд Стадіонний, 5-А
6.4 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
623,04
Економія при броні: -37,98 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
6.5 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
7.1 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
638,58
Економія при броні: -29,74 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 33-А
7.2 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
637,68
Економія при броні: -29,29 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 214/2
7.6 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ УЛЬТРАЧУТЛИВИЙ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
643,72
Економія при броні: -34,88 грн