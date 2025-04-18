Біоксін дермаджен аква термальний шампунь проти лупи (Bioxin dermagen aqua thermal anti-dandruff shampoo)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 50 аптеках у Київ
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
2.1 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
2.1 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
574,48
Економія при броні: -27,23 грн
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
2.1 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
2.1 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
2.2 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
500,00
Економія при броні: -35,00 грн
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Павлівська, 17
2.3 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
2.6 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.6 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
2.7 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
573,71
Економія при броні: -26,46 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
2.7 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
3.3 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 6
3.8 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Бандери Степана, 36
3.9 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
4.0 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 143/2
4.2 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Німанська, 6
4.2 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 4
4.7 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека вашої сім'ї
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 6-Б
5.0 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 1
5.3 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
583,94
Економія при броні: -36,69 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 10-А
5.4 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
572,67
Економія при броні: -31,49 грн