Біоксін дермаджен аква термальний шампунь проти лупи (Bioxin dermagen aqua thermal anti-dandruff shampoo)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках у Кривий Ріг
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
609,92
Економія при броні: -40,78 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
2.7 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
3.2 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Космонавтів, 27
4.7 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Радієвського Генерала, 1-А
5.2 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
573,71
Економія при броні: -26,46 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Кривий Ріг, пл. 30 Років Перемоги, 1
6.1 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 21-В
6.7 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
565,93
Економія при броні: -24,75 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
7.5 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Різниченка Олексія, 66-А
7.6 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
586,08
Економія при броні: -38,83 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 20-Д
12.4 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
570,30
Економія при броні: -23,05 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 6-А
12.5 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
15.3 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 20-А
15.9 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
577,94
Економія при броні: -30,69 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
30.2 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 19
4.1 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
В містах поряд
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
42.7 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Козацької Слави, 13-А
49.1 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 25-А
83.1 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.