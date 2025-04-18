Біоксін дермаджен аква термальний шампунь проти лупи (Bioxin dermagen aqua thermal anti-dandruff shampoo)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
602,95
Економія при броні: -33,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, проїзд Стадіонний, 5-А
6.4 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
606,09
Економія при броні: -36,95 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 214/2
7.6 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
578,60
Економія при броні: -31,35 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нескорених, 17
7.7 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
9.0 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Бекетова, 21
10.6 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
570,90
Економія при броні: -23,65 грн
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чугуїв, бульв. Комарова Космонавта, 3
36.0 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Берестин, вул. Полтавська, 91
89.7 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Машівка, вул. Незалежності, 123
115.6 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
128.5 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
128.8 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 37
130.3 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
130.6 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Європейська, 104
131.9 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
133.0 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
133.7 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Британська, 41
145.7 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
163.6 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Павлоград, вул. Соборна, 93/2
164.5 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Павлоград, вул. Шевченка, 67
164.8 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.