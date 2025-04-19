Біоксін дермаджен аква термальний шампунь проти лупи (Bioxin dermagen aqua thermal anti-dandruff shampoo)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 35 аптеках у Дніпро
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
575,91
Економія при броні: -28,66 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
519,00
Економія при броні: -54,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
4.4 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
4.4 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
4.6 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
570,08
Економія при броні: -22,83 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
4.7 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
590,30
Економія при броні: -21,16 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
4.8 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
588,01
Економія при броні: -40,76 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
5.0 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
5.1 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
5.2 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
5.6 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
6.0 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
6.1 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
6.4 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
596,94
Економія при броні: -27,80 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
6.4 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Центральна, 2/4
6.5 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
597,05
Економія при броні: -27,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, перех. Європейська / Глінки, 8-Б/12
6.5 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
604,15
Економія при броні: -35,01 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
6.7 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
7.4 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
575,25
Економія при броні: -28,00 грн