Біоксін дермаджен аква термальний шампунь проти лупи (Bioxin dermagen aqua thermal anti-dandruff shampoo)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Чернігів
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
600,54
Економія при броні: -31,40 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.6 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Пухова, 142
3.8 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
В містах поряд
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Бровари, вул. Київська, 316
113.4 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
114.1 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
492,00
Економія при броні: -27,00 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Олімпійська, 4
114.7 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 80
118.1 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
604,26
Економія при броні: -35,12 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 60
118.7 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
594,37
Економія при броні: -25,23 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
119.2 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврухіна, 3
119.3 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
584,87
Економія при броні: -37,62 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
121.6 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
519,00
Економія при броні: -54,00 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вершигори Петра, 1
122.3 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 10-А
123.5 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
578,49
Економія при броні: -37,31 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 54-В
123.5 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
584,16
Економія при броні: -36,91 грн
Аптека вашої сім'ї
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 6-Б
123.6 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 4
123.9 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Бандери Степана, 36
124.6 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Червиновський, 2-В
125.0 км
БІОКСІН ДЕРМАДЖЕН АКВА ТЕРМАЛ ТЕРМАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ ЛУПИ 300 мл №1
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
599,46
Економія при броні: -30,32 грн