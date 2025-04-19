Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Одеса
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 50 мл №1
Мікрофарм
126,20
Економія при броні: -34,50 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
5.3 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 50 мл №1
Мікрофарм
121,50
Економія при броні: -29,80 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
250.9 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 50 мл №1
Мікрофарм
111,62
Економія при броні: -6,15 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
254.7 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 50 мл №1
Мікрофарм
107,00
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 54
255.0 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 50 мл №1
Мікрофарм
107,00
Економія при броні: -7,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
255.5 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 50 мл №1
Мікрофарм
107,00
Економія при броні: -7,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
366.2 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 50 мл №1
Мікрофарм
115,00
Економія при броні: -15,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
369.2 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 50 мл №1
Мікрофарм
107,00
Економія при броні: -7,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
374.5 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 50 мл №1
Мікрофарм
107,00
Економія при броні: -6,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
393.2 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 50 мл №1
Мікрофарм
107,00
Економія при броні: -7,00 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Одеська, 51
407.9 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 50 мл №1
Мікрофарм
95,00
Економія при броні: -2,85 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
408.5 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 50 мл №1
Мікрофарм
95,00
Економія при броні: -2,85 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Бердичів, вул. Житомирська, 38
410.5 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 50 мл №1
Мікрофарм
95,00
Економія при броні: -2,85 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Самар, вул. Гетьманська, 38
418.2 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 50 мл №1
Мікрофарм
127,10
Економія при броні: -37,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гора, вул. Калинова, 2
432.7 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 50 мл №1
Мікрофарм
127,10
Економія при броні: -22,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гора, вул. Бориспільська, 6-Б
432.8 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 50 мл №1
Мікрофарм
127,10
Економія при броні: -22,70 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
435.6 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 50 мл №1
Мікрофарм
107,00
Економія при броні: -7,00 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Лесі Українки, 14
446.4 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 50 мл №1
Мікрофарм
95,00
Економія при броні: -2,85 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 23
507.4 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 50 мл №1
Мікрофарм
107,00
Економія при броні: -7,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Звягель, вул. Шевченка, 69
509.8 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 50 мл №1
Мікрофарм
124,80
Економія при броні: -20,40 грн