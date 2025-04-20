Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Кривий Ріг
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 50 мл №1
Мікрофарм
107,00
Економія при броні: -7,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 54
3.3 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 50 мл №1
Мікрофарм
107,00
Економія при броні: -7,00 грн
В містах поряд
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
107.8 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 50 мл №1
Мікрофарм
107,00
Економія при броні: -7,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
108.7 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 50 мл №1
Мікрофарм
113,07
Економія при броні: -7,60 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
117.0 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 50 мл №1
Мікрофарм
107,00
Економія при броні: -6,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
126.0 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 50 мл №1
Мікрофарм
115,00
Економія при броні: -15,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
134.9 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 50 мл №1
Мікрофарм
107,00
Економія при броні: -7,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
136.4 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 50 мл №1
Мікрофарм
107,00
Економія при броні: -7,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Самар, вул. Гетьманська, 38
160.8 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 50 мл №1
Мікрофарм
127,10
Економія при броні: -37,20 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
194.0 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 50 мл №1
Мікрофарм
107,00
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Умань, вул. Небесної Сотні, 5
252.0 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 50 мл №1
Мікрофарм
127,10
Економія при броні: -35,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
256.9 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 50 мл №1
Мікрофарм
126,20
Економія при броні: -34,30 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
257.3 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 50 мл №1
Мікрофарм
121,50
Економія при броні: -29,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гора, вул. Бориспільська, 6-Б
329.9 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 50 мл №1
Мікрофарм
127,10
Економія при броні: -22,50 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Київ, вул. Княжий Затон, 4
342.3 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 50 мл №1
Мікрофарм
107,00
Економія при броні: -7,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
349.3 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 50 мл №1
Мікрофарм
127,10
Економія при броні: -35,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Мена, вул. Мазепи Гетьмана, 2-Б
410.8 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 50 мл №1
Мікрофарм
123,90
Економія при броні: -32,00 грн
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Бердичів, вул. Європейська, 128
412.5 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 50 мл №1
Мікрофарм
95,00
Економія при броні: -2,85 грн
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
414.9 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 50 мл №1
Мікрофарм
95,00
Економія при броні: -2,85 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 33
427.1 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 50 мл №1
Мікрофарм
127,10
Економія при броні: -35,20 грн