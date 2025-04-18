Харків (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках у Харків
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Тарасенка Георгія, 39
1.2 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 50 мл №1
Мікрофарм
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 41/2
1.9 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 50 мл №1
Мікрофарм
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Культури, 10
2.3 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 50 мл №1
Мікрофарм
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 115
3.9 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 50 мл №1
Мікрофарм
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, просп. Малої Любові, 47
4.6 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 50 мл №1
Мікрофарм
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 178
5.0 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 50 мл №1
Мікрофарм
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 31
5.3 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 50 мл №1
Мікрофарм
Магнолія
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 226
6.0 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 50 мл №1
Мікрофарм
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-А
6.9 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 50 мл №1
Мікрофарм
Аптека твого міста
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Нескорених, 26-В
7.3 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 50 мл №1
Мікрофарм
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Тернопільська, 32
8.9 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 50 мл №1
Мікрофарм
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
10.3 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 50 мл №1
Мікрофарм
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 37
10.4 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 50 мл №1
Мікрофарм
Магнолія
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Олександрівський, 103/41
11.1 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 50 мл №1
Мікрофарм
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 15:00
Харків, вул. Миру, 54/1
11.5 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 50 мл №1
Мікрофарм
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Самар, вул. Гетьманська, 38
166.5 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 50 мл №1
Мікрофарм
127,10
Економія при броні: -37,30 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
190.8 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 50 мл №1
Мікрофарм
107,00
Економія при броні: -7,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
196.6 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 50 мл №1
Мікрофарм
107,00
Економія при броні: -6,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
249.3 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 50 мл №1
Мікрофарм
115,00
Економія при броні: -15,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
257.9 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 50 мл №1
Мікрофарм
107,00
Економія при броні: -7,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
313.9 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 50 мл №1
Мікрофарм
107,00
Економія при броні: -7,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 54
315.2 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 50 мл №1
Мікрофарм
107,00
Економія при броні: -7,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Мена, вул. Мазепи Гетьмана, 2-Б
330.8 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 50 мл №1
Мікрофарм
123,90
Економія при броні: -32,20 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
332.9 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 50 мл №1
Мікрофарм
107,00
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
336.9 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 50 мл №1
Мікрофарм
111,62
Економія при броні: -6,15 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 33
385.0 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 50 мл №1
Мікрофарм
127,10
Економія при броні: -35,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Гора, вул. Бориспільська, 6-Б
385.2 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 50 мл №1
Мікрофарм
127,10
Економія при броні: -22,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Гора, вул. Калинова, 2
385.7 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 50 мл №1
Мікрофарм
127,10
Економія при броні: -22,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Незалежності, 42
391.4 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 50 мл №1
Мікрофарм
123,90
Економія при броні: -32,20 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
402.5 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 50 мл №1
Мікрофарм
107,00
Економія при броні: -7,00 грн
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Лесі Українки, 14
542.2 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 50 мл №1
Мікрофарм
95,00
Економія при броні: -2,85 грн
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
546.3 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 50 мл №1
Мікрофарм
95,00
Економія при броні: -2,85 грн
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Одеська, 51
547.9 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 50 мл №1
Мікрофарм
95,00
Економія при броні: -2,85 грн
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
548.1 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 50 мл №1
Мікрофарм
95,00
Економія при броні: -2,85 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
566.1 км
АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 50 мл №1
Мікрофарм
126,20
Економія при броні: -34,50 грн