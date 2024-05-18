АКВА-МОРЕ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 50 мл, №1 - Харків (689955) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 9 аптеках
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Харків, проїзд Стадіонний, 17-А
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Харків, просп. Гагаріна, 41/2
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Харків, вул. Культури, 10
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Харків, вул. Велика Панасівська, 115
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Харків, вул. 23-го Серпня, 31
Сатурн-фарм
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Харків, просп. Альошина Архітектора, 37
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Магнолія
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Полтава, вул. Панянка, 65-Б
Аптека низьких цін
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Дніпро, вул. Временна, 2
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
Народна аптека
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Покров, вул. Центральна, 44/19
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Київ, вул. Ревуцького, 15
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 68
Аптека нц
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 4
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 42/1
Аптека нц
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Аптека нц
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Теліги Олени, 11
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Ніжинська, 16
Подорожник
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Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
Авк фарм
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Лесі Українки, 14
Авк фарм
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
Авк фарм
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Одеська, 51
Авк фарм
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Бердичів, вул. Житомирська, 38
Аптека нц
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Катерининська, 72
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 78