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Аптечка (First aid kit)
Аптечка (First aid kit)
Одеса
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Доступно в 6 аптеках у Одеса
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Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
АПТЕЧКА МЕДИЧНА ДЛЯ НАДАННЯ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ №1
АВ-Фарма
441,40
грн
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Маргарита
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 71
4.6 км
АПТЕЧКА МЕДИЧНА ДЛЯ НАДАННЯ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ №1
АВ-Фарма
441,40
грн
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Роза
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
5.5 км
АПТЕЧКА МЕДИЧНА ДЛЯ НАДАННЯ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ №1
АВ-Фарма
441,40
грн
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Глорія
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Одеса, дорога Фонтанська, 15-А
6.2 км
АПТЕЧКА МЕДИЧНА ДЛЯ НАДАННЯ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ №1
АВ-Фарма
441,40
грн
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Южна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
10.5 км
АПТЕЧКА МЕДИЧНА ДЛЯ НАДАННЯ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ №1
АВ-Фарма
441,40
грн
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Аріанна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
14.0 км
АПТЕЧКА МЕДИЧНА ДЛЯ НАДАННЯ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ №1
АВ-Фарма
441,40
грн
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В містах поряд
Ульяна
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Чорноморськ, просп. Миру, 22-В
20.8 км
АПТЕЧКА МЕДИЧНА ДЛЯ НАДАННЯ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ №1
АВ-Фарма
441,40
грн
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