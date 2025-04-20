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Аптечка (First aid kit)
Аптечка (First aid kit)
Кривий Ріг
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Аріанна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
244.5 км
АПТЕЧКА МЕДИЧНА ДЛЯ НАДАННЯ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ №1
АВ-Фарма
441,40
грн
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Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
256.9 км
АПТЕЧКА МЕДИЧНА ДЛЯ НАДАННЯ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ №1
АВ-Фарма
441,40
грн
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Глорія
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Фонтанська, 15-А
257.6 км
АПТЕЧКА МЕДИЧНА ДЛЯ НАДАННЯ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ №1
АВ-Фарма
441,40
грн
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Маргарита
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 71
259.5 км
АПТЕЧКА МЕДИЧНА ДЛЯ НАДАННЯ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ №1
АВ-Фарма
441,40
грн
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Роза
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
259.8 км
АПТЕЧКА МЕДИЧНА ДЛЯ НАДАННЯ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ №1
АВ-Фарма
441,40
грн
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Ульяна
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Чорноморськ, просп. Миру, 22-В
273.2 км
АПТЕЧКА МЕДИЧНА ДЛЯ НАДАННЯ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ №1
АВ-Фарма
441,40
грн
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