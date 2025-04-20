Зубні нитки і тасьма Орал-бі (Flossing and tape Oral-b)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Львів
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
ЗУБНІ НИТКИ І ТАСЬМА торгової марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
1.1 км
ЗУБНІ НИТКИ І ТАСЬМА торгової марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Зелена, 147
4.2 км
ЗУБНІ НИТКИ І ТАСЬМА торгової марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Львів, просп. Червоної Калини, 109
6.8 км
ЗУБНІ НИТКИ І ТАСЬМА торгової марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
В містах поряд
Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Івасюка Володимира, 2
63.3 км
ЗУБНІ НИТКИ І ТАСЬМА торгової марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Пушкіна, 1
63.5 км
ЗУБНІ НИТКИ І ТАСЬМА торгової марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, просп. Шевченка Тараса, 21
63.6 км
ЗУБНІ НИТКИ І ТАСЬМА торгової марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Січових Стрільців, 17/3
64.5 км
ЗУБНІ НИТКИ І ТАСЬМА торгової марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 2/4
64.8 км
ЗУБНІ НИТКИ І ТАСЬМА торгової марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Дрогобич, пл. Ринок, 27
65.6 км
ЗУБНІ НИТКИ І ТАСЬМА торгової марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Торговиця, 1/10
65.9 км
ЗУБНІ НИТКИ І ТАСЬМА торгової марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Валова, 56-А
69.1 км
ЗУБНІ НИТКИ І ТАСЬМА торгової марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сокаль, вул. Тартаківська, 2
73.5 км
ЗУБНІ НИТКИ І ТАСЬМА торгової марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
Економна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бережани, вул. Руська, 7
79.6 км
ЗУБНІ НИТКИ І ТАСЬМА торгової марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Броди, вул. Залізнична, 63-Б
84.5 км
ЗУБНІ НИТКИ І ТАСЬМА торгової марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Броди, вул. Золота, 13
85.2 км
ЗУБНІ НИТКИ І ТАСЬМА торгової марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Горохів, вул. Торгова, 5
91.0 км
ЗУБНІ НИТКИ І ТАСЬМА торгової марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Іваничі, вул. Грушевського, 25
91.8 км
ЗУБНІ НИТКИ І ТАСЬМА торгової марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Радивилів, вул. Четвертного, 5-С
93.8 км
ЗУБНІ НИТКИ І ТАСЬМА торгової марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Берестечко, вул. Незалежності, 6
97.6 км
ЗУБНІ НИТКИ І ТАСЬМА торгової марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun