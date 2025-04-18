Зубні нитки і тасьма Орал-бі (Flossing and tape Oral-b)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках у Харків
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
ЗУБНІ НИТКИ І ТАСЬМА торгової марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нескорених, 17
7.7 км
ЗУБНІ НИТКИ І ТАСЬМА торгової марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 50-Е
7.8 км
ЗУБНІ НИТКИ І ТАСЬМА торгової марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 94-А
8.1 км
ЗУБНІ НИТКИ І ТАСЬМА торгової марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 83/26
8.6 км
ЗУБНІ НИТКИ І ТАСЬМА торгової марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
9.0 км
ЗУБНІ НИТКИ І ТАСЬМА торгової марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-Б
9.4 км
ЗУБНІ НИТКИ І ТАСЬМА торгової марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3
10.3 км
ЗУБНІ НИТКИ І ТАСЬМА торгової марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А
15.2 км
ЗУБНІ НИТКИ І ТАСЬМА торгової марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Малої Любові, 47
4.6 км
ЗУБНІ НИТКИ І ТАСЬМА торгової марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
Магнолія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 226
6.0 км
ЗУБНІ НИТКИ І ТАСЬМА торгової марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-А
6.9 км
ЗУБНІ НИТКИ І ТАСЬМА торгової марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
Сатурн-фарм
Відчинено
Зачиняється за 19 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 268
10.3 км
ЗУБНІ НИТКИ І ТАСЬМА торгової марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
Магнолія
Відчинено
Зачиняється за 19 хв
Харків, просп. Олександрівський, 103/41
11.1 км
ЗУБНІ НИТКИ І ТАСЬМА торгової марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чугуїв, бульв. Комарова Космонавта, 3
36.0 км
ЗУБНІ НИТКИ І ТАСЬМА торгової марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
Економ аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Давній вал, 32
36.7 км
ЗУБНІ НИТКИ І ТАСЬМА торгової марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Берестин, м-н 3-й, 31
88.2 км
ЗУБНІ НИТКИ І ТАСЬМА торгової марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Берестин, пл. Базарна, -
89.7 км
ЗУБНІ НИТКИ І ТАСЬМА торгової марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Берестин, вул. Полтавська, 91
89.7 км
ЗУБНІ НИТКИ І ТАСЬМА торгової марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Машівка, вул. Незалежності, 123
115.6 км
ЗУБНІ НИТКИ І ТАСЬМА торгової марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
128.5 км
ЗУБНІ НИТКИ І ТАСЬМА торгової марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 37
130.3 км
ЗУБНІ НИТКИ І ТАСЬМА торгової марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
130.6 км
ЗУБНІ НИТКИ І ТАСЬМА торгової марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Європейська, 104
131.9 км
ЗУБНІ НИТКИ І ТАСЬМА торгової марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
133.0 км
ЗУБНІ НИТКИ І ТАСЬМА торгової марки "ORAL-B" 25 м №1
Braun