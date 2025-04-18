Аптечка першої допомоги (First aid kit)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 128 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
АПТЕЧКА МЕДИЧНА ДЛЯ НАДАННЯ ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НА ТРАНСПОРТІ: АВІАЦІЙНОМУ, ЗАЛІЗНИЧНОМУ, АВТОМОБІЛЬНОМУ, МОРСЬКОМУ №1
АВ-Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
АПТЕЧКА ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ УНІВЕРСАЛЬНА №1
Віола
570,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
АПТЕЧКА ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ УНІВЕРСАЛЬНА №1
Віола
613,16
Економія при броні: -23,12 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
АПТЕЧКА ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ УНІВЕРСАЛЬНА №1
Віола
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
АПТЕЧКА ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ УНІВЕРСАЛЬНА №1
Віола
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
АПТЕЧКА ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ УНІВЕРСАЛЬНА №1
Віола
570,90 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
АПТЕЧКА ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ УНІВЕРСАЛЬНА №1
Віола
570,90 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
АПТЕЧКА ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ УНІВЕРСАЛЬНА №1
Віола
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
АПТЕЧКА ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ УНІВЕРСАЛЬНА №1
Віола
570,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
АПТЕЧКА ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ УНІВЕРСАЛЬНА №1
Віола
570,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
АПТЕЧКА ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ УНІВЕРСАЛЬНА №1
Віола
570,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
АПТЕЧКА ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ УНІВЕРСАЛЬНА №1
Віола
604,38
Економія при броні: -32,25 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
АПТЕЧКА ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ УНІВЕРСАЛЬНА №1
Віола
570,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
АПТЕЧКА ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ УНІВЕРСАЛЬНА №1
Віола
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
АПТЕЧКА МЕДИЧНА ДЛЯ НАДАННЯ ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НА ТРАНСПОРТІ: АВІАЦІЙНОМУ, ЗАЛІЗНИЧНОМУ, АВТОМОБІЛЬНОМУ, МОРСЬКОМУ №1
АВ-Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
АПТЕЧКА ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ УНІВЕРСАЛЬНА №1
Віола
570,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
АПТЕЧКА ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ УНІВЕРСАЛЬНА №1
Віола
570,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 31
3.4 км
АПТЕЧКА МЕДИЧНА ДЛЯ НАДАННЯ ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НА ТРАНСПОРТІ: АВІАЦІЙНОМУ, ЗАЛІЗНИЧНОМУ, АВТОМОБІЛЬНОМУ, МОРСЬКОМУ №1
АВ-Фарма
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
АПТЕЧКА ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ УНІВЕРСАЛЬНА №1
Віола
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
АПТЕЧКА ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ УНІВЕРСАЛЬНА №1
Віола
593,40
Економія при броні: -37,10 грн