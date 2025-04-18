Аптечка першої допомоги (First aid kit)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 357 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
АПТЕЧКА ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ УНІВЕРСАЛЬНА №1
Віола
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
АПТЕЧКА ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ УНІВЕРСАЛЬНА №1
Віола
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
АПТЕЧКА ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ УНІВЕРСАЛЬНА №1
Віола
570,90 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
АПТЕЧКА МЕДИЧНА "ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ" №1
ФАРММЕДАЛЬЯНС
585,00
Економія при броні: -130,88 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
АПТЕЧКА ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ УНІВЕРСАЛЬНА №1
Віола
570,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
АПТЕЧКА ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ УНІВЕРСАЛЬНА №1
Віола
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
АПТЕЧКА ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ УНІВЕРСАЛЬНА №1
Віола
570,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
АПТЕЧКА ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ УНІВЕРСАЛЬНА №1
Віола
570,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
АПТЕЧКА МЕДИЧНА ДЛЯ НАДАННЯ ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НА ТРАНСПОРТІ: АВІАЦІЙНОМУ, ЗАЛІЗНИЧНОМУ, АВТОМОБІЛЬНОМУ, МОРСЬКОМУ №1
АВ-Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
АПТЕЧКА ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ УНІВЕРСАЛЬНА №1
Віола
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
АПТЕЧКА ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ УНІВЕРСАЛЬНА №1
Віола
570,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
АПТЕЧКА ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ УНІВЕРСАЛЬНА №1
Віола
570,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
АПТЕЧКА МЕДИЧНА ДЛЯ НАДАННЯ ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НА ТРАНСПОРТІ: АВІАЦІЙНОМУ, ЗАЛІЗНИЧНОМУ, АВТОМОБІЛЬНОМУ, МОРСЬКОМУ №1
АВ-Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
АПТЕЧКА ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ УНІВЕРСАЛЬНА №1
Віола
612,92
Економія при броні: -22,88 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
АПТЕЧКА ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ УНІВЕРСАЛЬНА №1
Віола
570,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
АПТЕЧКА ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ УНІВЕРСАЛЬНА №1
Віола
570,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
АПТЕЧКА ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ УНІВЕРСАЛЬНА №1
Віола
570,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
АПТЕЧКА ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ УНІВЕРСАЛЬНА №1
Віола
570,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
АПТЕЧКА ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ УНІВЕРСАЛЬНА №1
Віола
570,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
АПТЕЧКА ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ УНІВЕРСАЛЬНА №1
Віола
570,90 грн