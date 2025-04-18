Аптечка першої допомоги (First aid kit)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 129 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
АПТЕЧКА ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ УНІВЕРСАЛЬНА №1
Віола
570,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
АПТЕЧКА ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ УНІВЕРСАЛЬНА №1
Віола
570,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
АПТЕЧКА ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ УНІВЕРСАЛЬНА №1
Віола
566,10
Економія при броні: -67,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
АПТЕЧКА ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ УНІВЕРСАЛЬНА №1
Віола
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
АПТЕЧКА ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ УНІВЕРСАЛЬНА №1
Віола
570,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
АПТЕЧКА ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ УНІВЕРСАЛЬНА №1
Віола
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
АПТЕЧКА ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ УНІВЕРСАЛЬНА №1
Віола
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
АПТЕЧКА ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ УНІВЕРСАЛЬНА №1
Віола
570,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
АПТЕЧКА ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ УНІВЕРСАЛЬНА №1
Віола
570,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
АПТЕЧКА ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ УНІВЕРСАЛЬНА №1
Віола
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
АПТЕЧКА ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ УНІВЕРСАЛЬНА №1
Віола
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
АПТЕЧКА ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ УНІВЕРСАЛЬНА №1
Віола
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
АПТЕЧКА ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ УНІВЕРСАЛЬНА №1
Віола
570,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
АПТЕЧКА ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ УНІВЕРСАЛЬНА №1
Віола
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
АПТЕЧКА ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ УНІВЕРСАЛЬНА №1
Віола
570,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
АПТЕЧКА МЕДИЧНА ДЛЯ НАДАННЯ ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НА ТРАНСПОРТІ: АВІАЦІЙНОМУ, ЗАЛІЗНИЧНОМУ, АВТОМОБІЛЬНОМУ, МОРСЬКОМУ №1
АВ-Фарма
435,23
Економія при броні: -22,40 грн
АПТЕЧКА ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ УНІВЕРСАЛЬНА №1
Віола
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
АПТЕЧКА ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ УНІВЕРСАЛЬНА №1
Віола
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 110
2.2 км
АПТЕЧКА ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ УНІВЕРСАЛЬНА №1
Віола
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
АПТЕЧКА ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ УНІВЕРСАЛЬНА №1
Віола
570,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
2.2 км
АПТЕЧКА ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ УНІВЕРСАЛЬНА №1
Віола