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АПТЕЧКА ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ УНІВЕРСАЛЬНА , №1 - Харків (47185) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 50 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
415,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
461,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
461,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
435,87 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
461,90 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
441,04 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
478,53
Економія: -53,74 грн
424,79 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
461,90 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (12)
482,96 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
482,57 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
472,82 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
455,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
461,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (1)
517,38
Економія: -78,61 грн
438,77 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
485,14 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (1)
453,85 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
461,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
400,16 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
461,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (1)
425,00 грн