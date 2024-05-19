АПТЕЧКА МЕДИЧНА ДЛЯ НАДАННЯ ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НА ТРАНСПОРТІ: АВІАЦІЙНОМУ, ЗАЛІЗНИЧНОМУ, АВТОМОБІЛЬНОМУ, МОРСЬКОМУ , №1 - Львів (307220) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Князя Володимира, 109-Б
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вернадського Академіка, 79
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Перша аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 17-А
Аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Тернопіль, вул. Бродівська, 5
Вітамін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Хмельницького Богдана, 3/23
Вітамін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 27 хв
Вишневе, вул. Святоюріївська, 11
Аптека є все, що лікар прописав
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Таранівка, вул. Харківська, 20-А
Наша аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 27 хв
Зміїв, вул. Лиманська, 15
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом