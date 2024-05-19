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АПТЕЧКА МЕДИЧНА ДЛЯ НАДАННЯ ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НА ТРАНСПОРТІ: АВІАЦІЙНОМУ, ЗАЛІЗНИЧНОМУ, АВТОМОБІЛЬНОМУ, МОРСЬКОМУ , №1 - Львів (307220) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Князя Володимира, 109-Б
Всього: упаковка (1)
383,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вернадського Академіка, 79
Всього: упаковка (1)
367,69 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (1)
419,20
Економія: -106,30 грн
312,90 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
367,69 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 17-А
Всього: упаковка (1)
353,10 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Тернопіль, вул. Бродівська, 5
Всього: упаковка (2)
360,00 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Хмельницького Богдана, 3/23
Всього: упаковка (1)
357,70 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Вишневе, вул. Святоюріївська, 11
Всього: упаковка (1)
362,90 грн
Аптека є все, що лікар прописав
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Таранівка, вул. Харківська, 20-А
Всього: упаковка (1)
368,00 грн
Наша аптека
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Зміїв, вул. Лиманська, 15
Всього: упаковка (1)
395,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом