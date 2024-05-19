АПТЕЧКА МЕДИЧНА ДЛЯ НАДАННЯ ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НА ТРАНСПОРТІ: АВІАЦІЙНОМУ, ЗАЛІЗНИЧНОМУ, АВТОМОБІЛЬНОМУ, МОРСЬКОМУ , №1 - Київ (307220) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Вернадського Академіка, 79
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Князя Володимира, 109-Б
Перша аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, проїзд Стадіонний, 17-А
Вітамін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Вишневе, вул. Святоюріївська, 11
Вітамін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:30
Біла Церква, вул. Хмельницького Богдана, 3/23
Аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Тернопіль, вул. Бродівська, 5
Аптека є все, що лікар прописав
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Таранівка, вул. Харківська, 20-А
Наша аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Зміїв, вул. Лиманська, 15
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом