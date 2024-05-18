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АПТЕЧКА МЕДИЧНА ДЛЯ НАДАННЯ ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НА ТРАНСПОРТІ: АВІАЦІЙНОМУ, ЗАЛІЗНИЧНОМУ, АВТОМОБІЛЬНОМУ, МОРСЬКОМУ , №1 - Харків (307220) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 17-А
Всього: упаковка (1)
353,10 грн
В інших містах:
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (1)
419,20
Економія: -106,30 грн
312,90 грн
Аптека24
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Зачинено
Рівне, вул. Князя Володимира, 109-Б
Всього: упаковка (1)
383,00 грн
Наша аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Зміїв, вул. Лиманська, 15
Всього: упаковка (1)
395,00 грн
Аптека є все, що лікар прописав
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Таранівка, вул. Харківська, 20-А
Всього: упаковка (1)
368,00 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Святоюріївська, 11
Всього: упаковка (1)
362,90 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Хмельницького Богдана, 3/23
Всього: упаковка (1)
357,70 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Бродівська, 5
Всього: упаковка (2)
360,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом