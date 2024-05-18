АПТЕЧКА МЕДИЧНА ДЛЯ НАДАННЯ ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НА ТРАНСПОРТІ: АВІАЦІЙНОМУ, ЗАЛІЗНИЧНОМУ, АВТОМОБІЛЬНОМУ, МОРСЬКОМУ , №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (307220) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найденоВ інших містах:
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, проїзд Стадіонний, 17-А
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Князя Володимира, 109-Б
Аптека є все, що лікар прописав
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Таранівка, вул. Харківська, 20-А
Наша аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Зміїв, вул. Лиманська, 15
Вітамін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:30
Біла Церква, вул. Хмельницького Богдана, 3/23
Вітамін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Вишневе, вул. Святоюріївська, 11
Аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Тернопіль, вул. Бродівська, 5
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом