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АПТЕЧКА ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ УНІВЕРСАЛЬНА без калію перманганату, №1 - Одеса (298469) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
Всього: упаковка (2)
490,11
Економія: -63,24 грн
426,87 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Лиманка, вул. Жемчужна, 1
Всього: упаковка (2)
467,23
Економія: -45,72 грн
421,51 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Роздільна, вул. Привокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
478,10
Економія: -54,94 грн
423,16 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Подільськ, вул. Шкільна, 2-Р
Всього: упаковка (2)
473,60
Економія: -34,47 грн
439,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кропивницький, вул. Жадова Генерала, 28
Всього: упаковка (1)
422,15
Економія: -24,38 грн
397,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Умань, вул. Незалежності, 2-А
Всього: упаковка (1)
449,80
Економія: -26,01 грн
423,79 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, перех. Велика Перспективна / Гоголя, 46/91
Всього: упаковка (1)
488,19
Економія: -48,34 грн
439,85 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 13-Г
Всього: упаковка (2)
500,70
Економія: -60,80 грн
439,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
Всього: упаковка (1)
420,45
Економія: -21,09 грн
399,36 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
Всього: упаковка (2)
470,90
Економія: -55,97 грн
414,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21-В
Всього: упаковка (1)
456,50
Економія: -24,25 грн
432,25 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Співдружності, 66-А
Всього: упаковка (1)
502,98
Економія: -63,39 грн
439,59 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
Всього: упаковка (1)
470,18
Економія: -21,75 грн
448,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тальне, вул. Соборна, 24
Всього: упаковка (2)
515,64
Економія: -63,71 грн
451,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 8
Всього: упаковка (1)
460,45
Економія: -35,78 грн
424,67 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
Всього: упаковка (1)
468,70
Економія: -28,71 грн
439,99 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 20-А
Всього: упаковка (1)
493,11
Економія: -69,13 грн
423,98 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янка, вул. Захисників України, 43
Всього: упаковка (1)
453,97
Економія: -14,50 грн
439,47 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Сміла, вул. Шевченка Тараса, 9-А
Всього: упаковка (1)
427,03
Економія: -20,18 грн
406,85 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Городище, вул. Миру, 48
Всього: упаковка (1)
511,38
Економія: -59,45 грн
451,93 грн