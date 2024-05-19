АПТЕЧКА ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ УНІВЕРСАЛЬНА без калію перманганату, №1 - Львів (298469) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
Свк фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Хмельницький, вул. Повстанська, 42/2
Свк фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Баранівка, вул. Першотравнева, 3-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Звягель, вул. Шевченка, 8
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Театральна, 5
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Небесної Сотні, 12
Свк фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 41
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 27 хв
Київ, просп. Берестейський, 136
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Курбаса Леся, 4-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Махова Олександра, 6-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Борщагівська / Гарматна, 195/43
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Тихого Олекси / Гетьмана Вадима, 40/16
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антонова Авіаконструктора, 43
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Борщагівська, 128
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вишгородська, 26/2
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Попова Олександра, 2-В
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кирилівська, 125
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 23
Аптека шар@
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Подільськ, вул. Шкільна, 2-Р