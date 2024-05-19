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АПТЕЧКА ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ УНІВЕРСАЛЬНА без калію перманганату, №1 - Львів (298469) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Хмельницький, вул. Повстанська, 42/2
Всього: упаковка (1)
470,00
Економія: -23,50 грн
446,50 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Баранівка, вул. Першотравнева, 3-Б
Всього: упаковка (1)
489,00
Економія: -14,67 грн
474,33 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Звягель, вул. Шевченка, 8
Всього: упаковка (1)
411,89
Економія: -14,12 грн
397,77 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Театральна, 5
Всього: упаковка (1)
425,49
Економія: -27,72 грн
397,77 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Небесної Сотні, 12
Всього: упаковка (1)
494,27
Економія: -64,97 грн
429,30 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 41
Всього: упаковка (1)
494,00
Економія: -24,70 грн
469,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
Всього: упаковка (1)
454,72
Економія: -23,26 грн
431,46 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А
Всього: упаковка (1)
431,22
Економія: -24,37 грн
406,85 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Київ, просп. Берестейський, 136
Всього: упаковка (1)
483,83
Економія: -44,11 грн
439,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Курбаса Леся, 4-Б
Всього: упаковка (1)
431,10
Економія: -24,25 грн
406,85 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Махова Олександра, 6-А
Всього: упаковка (1)
430,73
Економія: -23,88 грн
406,85 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Борщагівська / Гарматна, 195/43
Всього: упаковка (1)
429,55
Економія: -22,70 грн
406,85 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Тихого Олекси / Гетьмана Вадима, 40/16
Всього: упаковка (1)
427,76
Економія: -20,91 грн
406,85 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антонова Авіаконструктора, 43
Всього: упаковка (1)
465,40
Економія: -41,70 грн
423,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Борщагівська, 128
Всього: упаковка (1)
428,49
Економія: -21,64 грн
406,85 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вишгородська, 26/2
Всього: упаковка (1)
429,96
Економія: -23,11 грн
406,85 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Попова Олександра, 2-В
Всього: упаковка (1)
432,52
Економія: -25,67 грн
406,85 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кирилівська, 125
Всього: упаковка (1)
432,32
Економія: -25,47 грн
406,85 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 23
Всього: упаковка (1)
423,73
Економія: -16,88 грн
406,85 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Подільськ, вул. Шкільна, 2-Р
Всього: упаковка (2)
473,60
Економія: -34,47 грн
439,13 грн