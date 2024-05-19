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АПТЕЧКА ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ УНІВЕРСАЛЬНА без калію перманганату, №1 - Київ (298469) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 28 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Липківського Василя, 23
Всього: упаковка (1)
423,73
Економія: -16,88 грн
406,85 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Борщагівська, 128
Всього: упаковка (1)
428,49
Економія: -21,64 грн
406,85 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Архипенка Олександра, 1/12
Всього: упаковка (1)
425,69
Економія: -18,84 грн
406,85 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антонова Авіаконструктора, 43
Всього: упаковка (1)
465,40
Економія: -41,70 грн
423,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Тихого Олекси / Гетьмана Вадима, 40/16
Всього: упаковка (1)
427,76
Економія: -20,91 грн
406,85 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Шамо Ігоря, 2/7
Всього: упаковка (1)
424,59
Економія: -17,74 грн
406,85 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Будівельників / Гетьмана Павла Полуботка, 38/14
Всього: упаковка (1)
427,44
Економія: -20,59 грн
406,85 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кирилівська, 125
Всього: упаковка (1)
432,32
Економія: -25,47 грн
406,85 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Борщагівська / Гарматна, 195/43
Всього: упаковка (1)
429,55
Економія: -22,70 грн
406,85 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 22
Всього: упаковка (1)
408,19
Економія: -13,19 грн
395,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 9
Всього: упаковка (1)
426,26
Економія: -19,41 грн
406,85 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Каштанова, 5-В
Всього: упаковка (1)
434,56
Економія: -27,71 грн
406,85 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Миру, 2/3
Всього: упаковка (1)
419,57
Економія: -24,57 грн
395,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
Всього: упаковка (1)
423,73
Економія: -16,88 грн
406,85 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Попова Олександра, 2-В
Всього: упаковка (1)
432,52
Економія: -25,67 грн
406,85 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишгородська, 26/2
Всього: упаковка (1)
429,96
Економія: -23,11 грн
406,85 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 67-А
Всього: упаковка (1)
527,99
Економія: -88,96 грн
439,03 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 2
Всього: упаковка (1)
423,82
Економія: -16,97 грн
406,85 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 9
Всього: упаковка (1)
424,55
Економія: -17,70 грн
406,85 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лаврухіна, 3
Всього: упаковка (1)
489,95
Економія: -51,44 грн
438,51 грн