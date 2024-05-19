АПТЕЧКА ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ УНІВЕРСАЛЬНА без калію перманганату, №1 - Київ (298469) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 28 аптеках
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Київ, вул. Липківського Василя, 23
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Борщагівська, 128
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Архипенка Олександра, 1/12
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Київ, вул. Антонова Авіаконструктора, 43
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Тихого Олекси / Гетьмана Вадима, 40/16
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Київ, бульв. Шамо Ігоря, 2/7
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Будівельників / Гетьмана Павла Полуботка, 38/14
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Київ, вул. Кирилівська, 125
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Борщагівська / Гарматна, 195/43
Аптека низьких цін
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Київ, просп. Івасюка Володимира, 22
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Київ, вул. Лук'яненка Левка, 9
Аптека копійка
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Київ, вул. Каштанова, 5-В
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Миру, 2/3
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Попова Олександра, 2-В
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишгородська, 26/2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 67-А
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 2
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 9
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лаврухіна, 3