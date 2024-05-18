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АПТЕЧКА ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ УНІВЕРСАЛЬНА без калію перманганату, №1 - Харків (298469) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 144
Всього: упаковка (1)
516,42
Економія: -64,49 грн
451,93 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, вул. Калинова, 14
Всього: упаковка (1)
462,20
Економія: -33,02 грн
429,18 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Березинська, 19
Всього: упаковка (1)
427,40
Економія: -26,12 грн
401,28 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 3
Всього: упаковка (2)
419,30
Економія: -19,78 грн
399,52 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (2)
427,24
Економія: -27,80 грн
399,44 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
479,96
Економія: -61,45 грн
418,51 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 113
Всього: упаковка (1)
525,00
Економія: -86,23 грн
438,77 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Республіканська, 134-А
Всього: упаковка (1)
474,79
Економія: -53,22 грн
421,57 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Конотоп, просп. Миру, 83
Всього: упаковка (1)
520,39
Економія: -67,62 грн
452,77 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Київська, 230-Ж
Всього: упаковка (1)
461,45
Економія: -36,86 грн
424,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Прилуки, вул. Київська, 305
Всього: упаковка (2)
451,63
Економія: -36,93 грн
414,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 20-А
Всього: упаковка (1)
483,21
Економія: -59,23 грн
423,98 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
Всього: упаковка (1)
479,84
Економія: -39,85 грн
439,99 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 8
Всього: упаковка (1)
465,74
Економія: -41,07 грн
424,67 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
Всього: упаковка (1)
478,16
Економія: -29,73 грн
448,43 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Золотоноша, вул. Захистників України, 2-Г
Всього: упаковка (1)
499,27
Економія: -69,06 грн
430,21 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Співдружності, 66-А
Всього: упаковка (1)
499,96
Економія: -60,37 грн
439,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Черкаси, вул. Смілянська, 42
Всього: упаковка (1)
433,46
Економія: -26,61 грн
406,85 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Черкаси, перех. Вишневецького Байди / Шевченка, 34/183
Всього: упаковка (1)
493,31
Економія: -53,02 грн
440,29 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21-В
Всього: упаковка (1)
459,48
Економія: -27,23 грн
432,25 грн