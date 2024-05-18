АПТЕЧКА ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ УНІВЕРСАЛЬНА без калію перманганату, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (298469) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 6 аптеках
Нє болєй
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Нє болєй
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 3
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 113
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 19
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Калинова, 14
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 20-А
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 8
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Співдружності, 66-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Республіканська, 134-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21-В
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 144
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 13-Г
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, перех. Велика Перспективна / Гоголя, 46/91
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кропивницький, вул. Жадова Генерала, 28
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янка, вул. Захисників України, 43