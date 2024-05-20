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АПТЕЧКА МЕДИЧНА АВТОМОБІЛЬНА DIN13164, №1 - Запоріжжя (823134) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
333,99
Економія: -26,00 грн
307,99 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Всього: упаковка (1)
359,99
Економія: -52,00 грн
307,99 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 9-Б
Всього: упаковка (1)
363,99
Економія: -56,00 грн
307,99 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
Всього: упаковка (1)
333,99
Економія: -26,00 грн
307,99 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 30
Всього: упаковка (1)
334,99
Економія: -27,00 грн
307,99 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Вільнянськ, пров. Торговий, 17
Всього: упаковка (1)
385,99
Економія: -78,00 грн
307,99 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 8
Всього: упаковка (1)
358,99
Економія: -51,00 грн
307,99 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 127/2
Всього: упаковка (1)
404,99
Економія: -97,00 грн
307,99 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 44
Всього: упаковка (1)
351,80
Економія: -44,52 грн
307,28 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (1)
340,99
Економія: -33,00 грн
307,99 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (1)
350,99
Економія: -43,00 грн
307,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Дніпро, вул. Калинова, 1
Всього: упаковка (1)
376,99
Економія: -69,00 грн
307,99 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Яскрава, 19
Всього: упаковка (1)
341,99
Економія: -34,00 грн
307,99 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Б
Всього: упаковка (3)
388,99
Економія: -81,00 грн
307,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Дніпро, вул. Березинська, 23-А
Всього: упаковка (1)
358,99
Економія: -51,00 грн
307,99 грн
Подорожник
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Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5
Всього: упаковка (2)
371,99
Економія: -64,00 грн
307,99 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 19-А
Всього: упаковка (1)
357,99
Економія: -50,00 грн
307,99 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 50
Всього: упаковка (1)
385,99
Економія: -78,00 грн
307,99 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 34
Всього: упаковка (1)
371,99
Економія: -64,00 грн
307,99 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Павлоград, вул. Незалежності, 164
Всього: упаковка (1)
336,99
Економія: -29,00 грн
307,99 грн