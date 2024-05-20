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АПТЕЧКА МЕДИЧНА АВТОМОБІЛЬНА DIN13164, №1 - Одеса (823134) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Катерининська, 72
Всього: упаковка (1)
363,99
Економія: -56,00 грн
307,99 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
Всього: упаковка (2)
353,99
Економія: -46,00 грн
307,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, бульв. Десантний, 1
Всього: упаковка (1)
350,99
Економія: -43,00 грн
307,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Марсельська, 60
Всього: упаковка (1)
375,99
Економія: -68,00 грн
307,99 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (1)
333,99
Економія: -26,00 грн
307,99 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Крижанівка, вул. Палія Семена, 99-Б
Всього: упаковка (2)
340,99
Економія: -33,00 грн
307,99 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Білгород-Дністровський, перех. Єврейська / Миколаївська, 23/40
Всього: упаковка (1)
333,99
Економія: -26,00 грн
307,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Білгород-Дністровський, вул. Перемоги, 1-А
Всього: упаковка (1)
340,99
Економія: -33,00 грн
307,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 95
Всього: упаковка (1)
384,99
Економія: -77,00 грн
307,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Веселинівська, 14-А
Всього: упаковка (1)
355,99
Економія: -48,00 грн
307,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Старова Архітектора, 2/2
Всього: упаковка (1)
340,99
Економія: -33,00 грн
307,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Херсон, вул. Лавреньова, 12
Всього: упаковка (1)
369,99
Економія: -62,00 грн
307,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Подільськ, вул. Соборна, 103
Всього: упаковка (1)
340,99
Економія: -33,00 грн
307,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Помічна, пл. Базарна, 1
Всього: упаковка (1)
394,99
Економія: -87,00 грн
307,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Бобринець, вул. Незалежності, 109
Всього: упаковка (1)
385,99
Економія: -78,00 грн
307,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Добровеличківка, вул. Центральна, 102-Г
Всього: упаковка (1)
369,99
Економія: -62,00 грн
307,99 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рені, вул. Вознесенська, 165/4
Всього: упаковка (1)
319,99
Економія: -12,00 грн
307,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Війтівка, вул. Соборна, 77
Всього: упаковка (2)
350,99
Економія: -43,00 грн
307,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, пров. Фортечний, 21-Д
Всього: упаковка (1)
394,99
Економія: -87,00 грн
307,99 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, пров. Фортечний, 21-Д
Всього: упаковка (2)
353,99
Економія: -46,00 грн
307,99 грн