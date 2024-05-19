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АПТЕЧКА МЕДИЧНА АВТОМОБІЛЬНА DIN13164, №1 - Львів (823134) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
333,99
Економія: -25,91 грн
308,08 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
376,99
Економія: -68,91 грн
308,08 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
388,99
Економія: -80,91 грн
308,08 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Львів, вул. Горської, 9
Всього: упаковка (1)
375,99
Економія: -67,91 грн
308,08 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: упаковка (1)
317,99
Економія: -9,91 грн
308,08 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Замарстинівська, 55-Г
Всього: упаковка (1)
373,99
Економія: -65,91 грн
308,08 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 45
Всього: упаковка (1)
384,99
Економія: -76,91 грн
308,08 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бабія, 14
Всього: упаковка (1)
369,99
Економія: -61,91 грн
308,08 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 64
Всього: упаковка (2)
333,99
Економія: -25,91 грн
308,08 грн
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Перфецького, 1
Всього: упаковка (1)
361,99
Економія: -53,91 грн
308,08 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 64
Всього: упаковка (2)
358,99
Економія: -50,91 грн
308,08 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
Всього: упаковка (1)
404,99
Економія: -96,91 грн
308,08 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 68-А
Всього: упаковка (1)
360,99
Економія: -52,91 грн
308,08 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Липинського, 60
Всього: упаковка (1)
348,99
Економія: -40,91 грн
308,08 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 27 хв
Львів, вул. Стрийська, 45
Всього: упаковка (2)
358,99
Економія: -50,91 грн
308,08 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Патона, 2/4-А
Всього: упаковка (1)
369,99
Економія: -61,91 грн
308,08 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 60
Всього: упаковка (2)
399,99
Економія: -91,91 грн
308,08 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 364
Всього: упаковка (1)
386,99
Економія: -78,91 грн
308,08 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сихівська, 8
Всього: упаковка (2)
325,99
Економія: -17,91 грн
308,08 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Стрийська, 338
Всього: упаковка (1)
393,99
Економія: -85,91 грн
308,08 грн