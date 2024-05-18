АПТЕЧКА МЕДИЧНА АВТОМОБІЛЬНА DIN13164, №1 - Харків (823134) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 38
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 72-Д
В інших містах:
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 276-В
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Балаклія, пл. Казмірука, 11
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Кегичівка, вул. Миру, 30-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Карлівка, вул. Великотирнівська, 4/8-А
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Охтирка, вул. Перемоги, 11
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Охтирка, пров. Харківський, 3
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Охтирський Шлях, 121-Б
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Бідного Олександра, 16
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, перех. Соборності / Європейська, 29/15
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Героїв-Чорнобильців, 1
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Юрченка, 3
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Охтирська, 1/1
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Лебедин, вул. Михайлівська, 18
Ощад аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Холодноярської бригади, 22
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Лебедин, вул. Михайлівська, 25-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Збройних Сил України, 18