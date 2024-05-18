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АПТЕЧКА МЕДИЧНА АВТОМОБІЛЬНА DIN13164, №1 - Харків (823134) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (1)
364,87
Економія: -55,44 грн
309,43 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 38
Всього: упаковка (1)
361,99
Економія: -53,84 грн
308,15 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 72-Д
Всього: упаковка (1)
333,99
Економія: -25,84 грн
308,15 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 276-В
Всього: упаковка (1)
377,99
Економія: -69,84 грн
308,15 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Балаклія, пл. Казмірука, 11
Всього: упаковка (1)
394,99
Економія: -86,84 грн
308,15 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кегичівка, вул. Миру, 30-А
Всього: упаковка (1)
407,99
Економія: -99,84 грн
308,15 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Карлівка, вул. Великотирнівська, 4/8-А
Всього: упаковка (1)
369,99
Економія: -61,84 грн
308,15 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Охтирка, вул. Перемоги, 11
Всього: упаковка (2)
379,99
Економія: -71,84 грн
308,15 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (1)
326,99
Економія: -18,84 грн
308,15 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Охтирський Шлях, 121-Б
Всього: упаковка (1)
387,99
Економія: -79,84 грн
308,15 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Бідного Олександра, 16
Всього: упаковка (2)
373,99
Економія: -65,84 грн
308,15 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, перех. Соборності / Європейська, 29/15
Всього: упаковка (1)
333,99
Економія: -25,84 грн
308,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Героїв-Чорнобильців, 1
Всього: упаковка (1)
342,47
Економія: -34,91 грн
307,56 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Юрченка, 3
Всього: упаковка (1)
400,99
Економія: -92,84 грн
308,15 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
Всього: упаковка (1)
333,99
Економія: -25,84 грн
308,15 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Охтирська, 1/1
Всього: упаковка (1)
384,99
Економія: -76,84 грн
308,15 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лебедин, вул. Михайлівська, 18
Всього: упаковка (1)
386,99
Економія: -78,84 грн
308,15 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Холодноярської бригади, 22
Всього: упаковка (1)
344,99
Економія: -36,84 грн
308,15 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лебедин, вул. Михайлівська, 25-А
Всього: упаковка (1)
376,99
Економія: -68,84 грн
308,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Збройних Сил України, 18
Всього: упаковка (1)
339,98
Економія: -37,08 грн
302,90 грн