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АПТЕЧКА МЕДИЧНА АВТОМОБІЛЬНА DIN13164, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (823134) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (1)
340,99
Економія: -32,84 грн
308,15 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (1)
350,99
Економія: -42,84 грн
308,15 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 127/2
Всього: упаковка (1)
404,99
Економія: -96,84 грн
308,15 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 8
Всього: упаковка (1)
358,99
Економія: -50,84 грн
308,15 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Б
Всього: упаковка (3)
388,99
Економія: -80,84 грн
308,15 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 44
Всього: упаковка (1)
353,61
Економія: -46,33 грн
307,28 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Березинська, 23-А
Всього: упаковка (1)
358,99
Економія: -50,84 грн
308,15 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Яскрава, 19
Всього: упаковка (1)
341,99
Економія: -33,84 грн
308,15 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
Всього: упаковка (1)
376,99
Економія: -68,84 грн
308,15 грн
В інших містах:
Подорожник
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Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5
Всього: упаковка (2)
371,99
Економія: -63,84 грн
308,15 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 50
Всього: упаковка (1)
385,99
Економія: -77,84 грн
308,15 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 19-А
Всього: упаковка (1)
357,99
Економія: -49,84 грн
308,15 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 34
Всього: упаковка (1)
371,99
Економія: -63,84 грн
308,15 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Петриківка, просп. Калнишевського Петра, 28
Всього: упаковка (2)
368,99
Економія: -60,84 грн
308,15 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
Всього: упаковка (1)
333,99
Економія: -25,84 грн
308,15 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Незалежності, 164
Всього: упаковка (1)
336,99
Економія: -28,84 грн
308,15 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Павлоград, вул. Шевченка, 128
Всього: упаковка (2)
358,99
Економія: -50,84 грн
308,15 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Центральна, 70/1
Всього: упаковка (2)
361,99
Економія: -53,84 грн
308,15 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 41
Всього: упаковка (1)
369,99
Економія: -61,84 грн
308,15 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Всього: упаковка (1)
359,99
Економія: -51,84 грн
308,15 грн