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АПТЕЧКА МЕДИЧНА АВТОМОБІЛЬНА-1 АМА-1 комплект №1, №1 - Львів (185128) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Зубрівська, 38
Всього: упаковка (1)
846,60 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Під Дубом, 4
Всього: упаковка (1)
895,50 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Оброшине, вул. Грушевського, 21-А
Всього: упаковка (1)
864,99
Економія: -120,15 грн
744,84 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 14
Всього: упаковка (1)
867,99
Економія: -123,15 грн
744,84 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Копичинці, вул. Ринок, 8-А
Всього: упаковка (2)
879,99
Економія: -135,15 грн
744,84 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Свалява, вул. Духновича, 1
Всього: упаковка (1)
820,53
Економія: -60,82 грн
759,71 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, вул. Мазепи Івана, 9
Всього: упаковка (2)
828,45
Економія: -71,73 грн
756,72 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Шевченка, 18
Всього: упаковка (1)
810,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коростень, вул. Героїв Чорнобиля, 3
Всього: упаковка (1)
868,62
Економія: -109,97 грн
758,65 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Курбаса Леся, 4-Б
Всього: упаковка (1)
866,65
Економія: -110,91 грн
755,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 100-З
Всього: упаковка (2)
836,15
Економія: -81,25 грн
754,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 41-А
Всього: упаковка (2)
826,55
Економія: -81,19 грн
745,36 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 12-В
Всього: упаковка (1)
819,82
Економія: -64,05 грн
755,77 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Литовський, 4
Всього: упаковка (1)
865,47
Економія: -105,66 грн
759,81 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кирилівська, 125
Всього: упаковка (1)
923,40
Економія: -164,76 грн
758,64 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 23
Всього: упаковка (1)
840,39
Економія: -81,10 грн
759,29 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
864,99
Економія: -120,15 грн
744,84 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
857,39
Економія: -97,48 грн
759,91 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Всього: упаковка (1)
896,14
Економія: -140,12 грн
756,02 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (3)
828,18
Економія: -79,37 грн
748,81 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Архипенка Олександра, 1/12
Всього: упаковка (1)
912,37
Економія: -147,63 грн
764,74 грн