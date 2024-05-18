АПТЕЧКА МЕДИЧНА АВТОМОБІЛЬНА-1 АМА-1 комплект №1, №1 - Харків (185128) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 14 аптеках
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 23
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Гагаріна, 167
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Лісопарківська, 2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 33
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 17-А
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 33-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 70-Е
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 72-Д
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 75-А
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
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Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 33-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Музейна, 9
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Охтирка, пров. Харківський, 2
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-Д
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Соборна, 97-А
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Центральна, 59
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Павлоград, вул. Полтавська, 127-Г/1