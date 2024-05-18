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АПТЕЧКА МЕДИЧНА АВТОМОБІЛЬНА-1 АМА-1 комплект №1, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (185128) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (1)
809,51
Економія: -50,38 грн
759,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Новомосковськ, пл. Соборна, 2
Всього: упаковка (2)
918,83
Економія: -162,81 грн
756,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, вул. Коновалова Сержанта, 18/26
Всього: упаковка (1)
871,33
Економія: -128,70 грн
742,63 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 38
Всього: упаковка (1)
779,18
Економія: -25,04 грн
754,14 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 6
Всього: упаковка (1)
915,97
Економія: -162,55 грн
753,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Павлоград, вул. Полтавська, 127-Г/1
Всього: упаковка (1)
883,62
Економія: -118,53 грн
765,09 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Соборна, 97-А
Всього: упаковка (2)
844,97
Економія: -85,96 грн
759,01 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 59
Всього: упаковка (2)
831,43
Економія: -75,22 грн
756,21 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Західнодонбаська, 3-А
Всього: упаковка (1)
844,98
Економія: -88,16 грн
756,82 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 8-А
Всього: упаковка (2)
845,83
Економія: -79,86 грн
765,97 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
Всього: упаковка (1)
827,85
Економія: -68,76 грн
759,09 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 28
Всього: упаковка (1)
882,06
Економія: -116,45 грн
765,61 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 7
Всього: упаковка (1)
927,22
Економія: -168,58 грн
758,64 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 5-А
Всього: упаковка (1)
898,50
Економія: -139,59 грн
758,91 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Радієвського Генерала, 1-А
Всього: упаковка (1)
881,15
Економія: -115,16 грн
765,99 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Катеринівська, 1-А
Всього: упаковка (1)
838,06
Економія: -85,35 грн
752,71 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Бикова Леоніда, 1
Всього: упаковка (1)
856,74
Економія: -100,18 грн
756,56 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-Д
Всього: упаковка (1)
864,63
Економія: -105,98 грн
758,65 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
Всього: упаковка (1)
818,81
Економія: -62,09 грн
756,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
Всього: упаковка (1)
830,10
Економія: -71,36 грн
758,74 грн