Всі аптеки України
Медичні виробиІнші вироби медичного призначенняАптечки/набір першої медичної допомогиАПТЕЧКА ДЛЯ ОСНАЩЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ № 1Ціни в аптеках

АПТЕЧКА ДЛЯ ОСНАЩЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ № 1 модифікація II, №1 - Запоріжжя (342225) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 05 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
747,33 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 05 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (2)
776,00
Економія: -100,00 грн
676,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
Всього: упаковка (1)
749,99 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Зачиняєва, 20
Всього: упаковка (1)
758,98 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 05 хв
Дніпро, вул. Грушевського Михайла, 60/4
Всього: упаковка (1)
779,45 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Північнодонецька, 2
Всього: упаковка (1)
777,22 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 05 хв
Дніпро, шосе Донецьке, 7-А
Всього: упаковка (1)
744,45 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 05 хв
Кам'янське, просп. Аношкіна, 144
Всього: упаковка (2)
804,12 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 05 хв
Павлоград, вул. Дніпровська, 464-Б
Всього: упаковка (1)
747,25 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Софіївка, вул. Незалежності, 79
Всього: упаковка (1)
796,58 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 05 хв
Тернівка, вул. Харківська, 26/7
Всього: упаковка (1)
738,30 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Губиниха, вул. Базарна, 22
Всього: упаковка (1)
775,88 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 05 хв
Першотравенськ, вул. Незалежності, 4-Ж
Всього: упаковка (1)
740,64 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 05 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 96-Б
Всього: упаковка (1)
743,62 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 05 хв
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
Всього: упаковка (1)
780,74 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 05 хв
Широке, вул. Соборна, 94-А
Всього: упаковка (1)
739,79 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кегичівка, вул. Захисників України, 1-Г
Всього: упаковка (1)
754,43 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Маслова Академіка, 24
Всього: упаковка (1)
689,66 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 05 хв
Полтава, вул. 23-го Вересня, 9
Всього: упаковка (1)
766,24 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 05 хв
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Всього: упаковка (1)
769,28 грн