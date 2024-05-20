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АПТЕЧКА ДЛЯ ОСНАЩЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ № 1 модифікація II, №1 - Одеса (342225) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Овідіополь, вул. Шевченка Тараса, 220
Всього: упаковка (2)
743,26 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (1)
787,27 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Болград, вул. Варненська, 24
Всього: упаковка (1)
776,57 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чечельник, вул. Героїв Майдану, 25
Всього: упаковка (1)
774,03 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Піщанка, вул. Центральна, 49
Всього: упаковка (1)
699,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Широке, вул. Соборна, 94-А
Всього: упаковка (1)
739,79 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новоархангельськ, вул. Центральна, 24-А
Всього: упаковка (1)
800,93 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (1)
754,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 96-Б
Всього: упаковка (1)
743,62 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Христинівка, вул. Чорновола В'ячеслава, 13
Всього: упаковка (1)
778,85 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
Всього: упаковка (1)
780,74 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Софіївка, вул. Незалежності, 79
Всього: упаковка (1)
796,58 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Героїв Холодноярців, 82
Всього: упаковка (1)
707,49 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Богуслав, вул. Миколаївська, 51
Всього: упаковка (1)
773,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Жмеринка, вул. Франка Івана, 2
Всього: упаковка (1)
656,36 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Браїлів, вул. Монастирська, 26-А
Всього: упаковка (1)
751,61 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Маслова Академіка, 24
Всього: упаковка (1)
689,66 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Цілодобово
Миронівка, вул. Благовіщенська, 96
Всього: упаковка (1)
754,39 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Зачиняєва, 20
Всього: упаковка (1)
758,98 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
Всього: упаковка (1)
749,99 грн