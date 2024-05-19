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АПТЕЧКА ДЛЯ ОСНАЩЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ № 1 модифікація II, №1 - Львів (342225) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 51
Всього: упаковка (1)
642,40 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 96-А
Всього: упаковка (1)
763,70 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Наукова, 47
Всього: упаковка (1)
720,90 грн
Сідус
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 273
Всього: упаковка (1)
793,70 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 360
Всього: упаковка (1)
698,70 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
Всього: упаковка (1)
740,53 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Рава-Руська, вул. 1-го Листопада, 1
Всього: упаковка (1)
743,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Володимир, вул. Князя Василька, 1
Всього: упаковка (1)
778,13 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 4
Всього: упаковка (1)
747,32 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Волинської Дивізії, 1
Всього: упаковка (1)
742,23 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Пілотська, 1
Всього: упаковка (1)
749,88 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 38
Всього: упаковка (1)
779,05 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмільник, пл. Перемоги, 2
Всього: упаковка (2)
736,02 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Жмеринка, вул. Франка Івана, 2
Всього: упаковка (1)
656,36 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Браїлів, вул. Монастирська, 26-А
Всього: упаковка (1)
751,61 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калинівка, вул. Незалежності, 49-Б
Всього: упаковка (1)
695,15 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, пл. Перемоги, 5/1
Всього: упаковка (1)
743,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Овруч, вул. Базарна, 10/9
Всього: упаковка (1)
774,44 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Піщанка, вул. Центральна, 49
Всього: упаковка (1)
699,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Фастів, вул. Зигмунда Козара, 13
Всього: упаковка (1)
707,96 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чечельник, вул. Героїв Майдану, 25
Всього: упаковка (1)
774,03 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гребінки, просп. Науки, 8
Всього: упаковка (1)
740,03 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Христинівка, вул. Чорновола В'ячеслава, 13
Всього: упаковка (1)
778,85 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Героїв Майдану, 1
Всього: упаковка (2)
736,06 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А/1
Всього: упаковка (1)
812,95 грн