АПТЕЧКА ДЛЯ ОСНАЩЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ № 1 модифікація II, №1 - Харків (342225) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 14 аптеках
Перша аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дерев'янка, 38
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 64
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Балакірєва, 8/1
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ощєпкова, 1
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 61-В
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Альошина Архітектора / Косарєва, 13/11
Дешево
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 19
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Шарикова, 29
В інших містах:
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Культури, 10
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дергачі, вул. Вокзальна, 61
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Пересічне, перех. Сумський шлях / Чкалова, 146/1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Зміїв, пл. Привокзальна, 2
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Андріївка, вул. Центральна, 2-Б
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Балаклія, вул. Жовтнева, 37
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кегичівка, вул. Захисників України, 1-Г
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Котельва, вул. Покровська, 2-А