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АПТЕЧКА ДЛЯ ОСНАЩЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ № 1 модифікація II, №1 - Харків (342225) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
745,33 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (4)
752,94 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (2)
744,17 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
761,55 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Всього: упаковка (1)
770,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дерев'янка, 38
Всього: упаковка (1)
749,43 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 64
Всього: упаковка (1)
751,69 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Балакірєва, 8/1
Всього: упаковка (1)
785,60 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ощєпкова, 1
Всього: упаковка (1)
734,83 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 61-В
Всього: упаковка (1)
738,98 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Альошина Архітектора / Косарєва, 13/11
Всього: упаковка (1)
753,08 грн
Дешево
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 19
Всього: упаковка (1)
752,98 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Шарикова, 29
Всього: упаковка (1)
743,62 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Культури, 10
Всього: упаковка (1)
675,50 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дергачі, вул. Вокзальна, 61
Всього: упаковка (1)
770,87 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Пересічне, перех. Сумський шлях / Чкалова, 146/1
Всього: упаковка (1)
738,96 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зміїв, пл. Привокзальна, 2
Всього: упаковка (1)
770,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Андріївка, вул. Центральна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
754,35 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Балаклія, вул. Жовтнева, 37
Всього: упаковка (1)
780,15 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кегичівка, вул. Захисників України, 1-Г
Всього: упаковка (1)
737,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Котельва, вул. Покровська, 2-А
Всього: упаковка (1)
743,94 грн