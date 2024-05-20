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АПТЕЧКА МЕДИЧНА ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ № 1 без буторфанолу, №1 - Одеса (125850) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (1)
366,10
Економія: -10,98 грн
355,12 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 7
Всього: упаковка (1)
366,10
Економія: -10,98 грн
355,12 грн
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (1)
367,80
Економія: -11,03 грн
356,77 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103/3
Всього: упаковка (1)
367,70
Економія: -11,03 грн
356,67 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Проліски, вул. Броварська, 2-А
Всього: упаковка (2)
366,10
Економія: -10,98 грн
355,12 грн
Будь здоровий
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
369,00
Економія: -11,07 грн
357,93 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Інженерна, 1
Всього: упаковка (1)
366,10
Економія: -10,98 грн
355,12 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Білогородка, вул. Будівельників, 19
Всього: упаковка (1)
366,10
Економія: -10,98 грн
355,12 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 140-А
Всього: упаковка (1)
367,40
Економія: -11,02 грн
356,38 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 36
Всього: упаковка (1)
366,10
Економія: -10,98 грн
355,12 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 144-Б
Всього: упаковка (1)
367,40
Економія: -11,02 грн
356,38 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Березнева, 12-А
Всього: упаковка (1)
367,70
Економія: -11,03 грн
356,67 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
366,10
Економія: -10,98 грн
355,12 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 47
Всього: упаковка (1)
367,80
Економія: -11,03 грн
356,77 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стоянка, вул. Київська, 10
Всього: упаковка (1)
366,10
Економія: -10,98 грн
355,12 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Макарів, вул. Ростовського Димитрія, 52
Всього: упаковка (8)
367,40
Економія: -11,02 грн
356,38 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Бережанська, 22
Всього: упаковка (1)
367,40
Економія: -11,02 грн
356,38 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Юнкерова Миколи, 92-А
Всього: упаковка (1)
366,10
Економія: -10,98 грн
355,12 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хотянівка, вул. Валова, 2-В
Всього: упаковка (1)
366,10
Економія: -10,98 грн
355,12 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Чернігів, просп. Миру, 49
Всього: упаковка (1)
367,85
Економія: -11,04 грн
356,81 грн