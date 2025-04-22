Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
81,76
Економія при броні: -3,89 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.7 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
82,27
Економія при броні: -5,52 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
86,60
Економія при броні: -10,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
82,36
Економія при броні: -5,61 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
2.1 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
86,60
Економія при броні: -10,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
5.6 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
86,90
Економія при броні: -10,30 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Жмеринка, вул. Центральна, 1
35.6 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
81,40
Економія при броні: -2,60 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмільник, просп. Свободи, 13
53.1 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
68,00
Економія при броні: -2,04 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Летичів, вул. Ширпала Леоніда, 13/1
65.7 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
87,20
Економія при броні: -0,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Європейська, 132
72.9 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
86,60
Економія при броні: -10,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Віньківці, вул. Патріотів України, 13/2
94.5 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
87,20
Економія при броні: -0,60 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Свободи, 1-А
110.3 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
87,20
Економія при броні: -10,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 16
110.6 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
82,98
Економія при броні: -5,12 грн
Житомирліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 47
114.4 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, просп. Миру, 47
116.5 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
86,60
Економія при броні: -10,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Коростишів, вул. Героїв Небесної Сотні, 64
126.2 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
84,08
Економія при броні: -5,28 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коростишів, вул. Героїв Небесної Сотні, 56
126.6 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
86,00
Економія при броні: -9,40 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Волонтерська, 5
130.8 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
83,12
Економія при броні: -6,38 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Добровольчих Батальйонів, 2-А
130.8 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
84,90
Економія при броні: -8,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
131.7 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
86,60
Економія при броні: -10,00 грн