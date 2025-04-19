Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках у Одеса
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
86,50
Економія при броні: -9,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Одеса, вул. Європейська, 72
4.0 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
86,10
Економія при броні: -8,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 80
5.1 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
86,90
Економія при броні: -9,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Одеса, просп. Лесі Українки, 23
5.6 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
87,20
Економія при броні: -10,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 33
6.1 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
82,01
Економія при броні: -4,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Одеса, дорога Люстдорфська, 56
6.4 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
90,81
Економія при броні: -4,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 22
9.9 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
87,20
Економія при броні: -10,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 90-Б
10.5 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
89,99
Економія при броні: -3,87 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Одеса, бульв. Десантний, 1
12.7 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
87,50
Економія при броні: -10,30 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 84/86
12.9 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
87,20
Економія при броні: -10,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 114/5
13.9 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
86,10
Економія при броні: -8,90 грн
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Чорноморськ, просп. Миру, 31-Б
20.8 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
87,20
Економія при броні: -1,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Очаків, вул. Спаська, 18-А
67.3 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
90,77
Економія при броні: -4,63 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
108.7 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
87,20
Економія при броні: -9,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
108.8 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
84,35
Економія при броні: -6,29 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Миколаїв, просп. Богоявленський, 317
109.4 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
81,77
Економія при броні: -2,95 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Миколаїв, просп. Богоявленський, 311/5
109.6 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
82,18
Економія при броні: -4,16 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Миколаїв, просп. Богоявленський, 311-В
109.6 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
86,10
Економія при броні: -8,40 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
111.5 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
81,15
Економія при броні: -3,15 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
111.6 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
83,08
Економія при броні: -5,08 грн