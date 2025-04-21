Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках у Миколаїв
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
81,95
Економія при броні: -5,16 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
87,20
Економія при броні: -10,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
87,20
Економія при броні: -10,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
91,24
Економія при броні: -5,05 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
81,88
Економія при броні: -5,18 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
82,74
Економія при броні: -6,04 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
81,78
Економія при броні: -5,08 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Декабристів, 16
4.1 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
83,99
Економія при броні: -5,12 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Погранична, 248
4.7 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
82,13
Економія при броні: -3,30 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Миру, 17
5.4 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
82,46
Економія при броні: -4,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Миру, 40-А
5.4 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
83,60
Економія при броні: -4,71 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, просп. Миру, 56-Б/2
5.7 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
80,82
Економія при броні: -2,94 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 13-Ж/2
6.6 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
82,99
Економія при броні: -3,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 20-К
7.6 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
87,50
Економія при броні: -10,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 311-В
8.6 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
86,10
Економія при броні: -9,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 311/5
8.6 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
81,59
Економія при броні: -4,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 317
9.0 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
83,52
Економія при броні: -4,64 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Старова Архітектора, 6
9.4 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
87,30
Економія при броні: -10,70 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Очаків, вул. Спаська, 18-А
48.8 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
89,38
Економія при броні: -3,25 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 15:00
Херсон, перех. Мирний / Потьомкінська, 7/40-А
58.2 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
87,20
Економія при броні: -10,60 грн