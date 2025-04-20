Львів (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках у Львів
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
82,19
Економія при броні: -8,36 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
86,00
Економія при броні: -8,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
86,90
Економія при броні: -9,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Львів, вул. Виговського Івана, 3
3.7 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
86,90
Економія при броні: -9,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 51
4.4 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
91,38
Економія при броні: -4,34 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Грінченка, 4-Б
4.4 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
86,00
Економія при броні: -8,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Трускавецька, 2-Б
4.6 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
86,90
Економія при броні: -9,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сихівська, 8
6.0 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
86,00
Економія при броні: -8,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
6.1 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
81,86
Економія при броні: -4,31 грн
В містах поряд
Подорожник
Зубра, вул. Франка Івана, 95-Б
7.1 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
86,90
Економія при броні: -9,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Зимна Вода, вул. Городоцька, 4-А
8.1 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
87,90
Економія при броні: -10,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Брюховичі, вул. Сухомлинського, 1-А
8.8 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
86,90
Економія при броні: -9,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Солонка, вул. Стрийська, 1-К
9.8 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
86,90
Економія при броні: -9,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Щирець, вул. Вокзальна, 6-Б
24.3 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
86,90
Економія при броні: -9,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Яворів, вул. Маковея, 41/2
46.9 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
86,90
Економія при броні: -9,20 грн
Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Соснівка, вул. Галицька, 5
53.3 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мостиська, пл. Ринок, 15/7
62.2 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
86,90
Економія при броні: -9,20 грн
Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, просп. Шевченка Тараса, 21
63.6 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Гончара Олеся, 2/2
64.1 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
86,90
Економія при броні: -9,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дрогобич, пл. Ринок, 31
65.6 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
86,90
Економія при броні: -9,20 грн