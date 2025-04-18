Харків (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
89,45
Економія при броні: -3,31 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
86,00
Економія при броні: -5,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
82,57
Економія при броні: -3,76 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
83,79
Економія при броні: -4,95 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
90,64
Економія при броні: -4,46 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 32-Б
5.1 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
86,90
Економія при броні: -6,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Достоєвського, 10
5.9 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
86,80
Економія при броні: -6,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 144
6.0 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
80,54
Економія при броні: -2,73 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Харків, просп. Ювілейний, 49/8
6.0 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
86,00
Економія при броні: -5,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 33
6.2 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
81,39
Економія при броні: -3,57 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Харків, проїзд Стадіонний, 5-А
6.4 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
86,00
Економія при броні: -5,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 307
6.6 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
84,37
Економія при броні: -4,97 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Харків, просп. Байрона, 179
7.4 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
87,20
Економія при броні: -6,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Харків, вул. Нескорених, 13
7.5 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
87,00
Економія при броні: -6,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Харків, шосе Салтівське, 155/93
8.1 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
82,35
Економія при броні: -4,54 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 72-Д
8.7 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
86,80
Економія при броні: -6,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Харків, просп. Перемоги, 75-А
8.8 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
81,23
Економія при броні: -3,16 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Харків, вул. Соборності України, 238-Д
9.0 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
82,39
Економія при броні: -3,50 грн
Астарта
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Харків, вул. Данилевського, 17
2.3 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
Аптека твого міста
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Нескорених, 26-В
7.3 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед