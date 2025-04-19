Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 46 аптеках у Дніпро
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
83,36
Економія при броні: -9,52 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
81,25
Економія при броні: -2,88 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
83,23
Економія при броні: -3,68 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
84,80
Економія при броні: -3,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
90,47
Економія при броні: -5,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
83,31
Економія при броні: -15,47 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
77,00
Економія при броні: -9,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
4.3 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
87,20
Економія при броні: -9,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
4.4 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
82,08
Економія при броні: -4,55 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
4.4 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
80,50
Економія при броні: -12,66 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 7
4.4 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
87,20
Економія при броні: -9,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 12-Д
4.5 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
87,30
Економія при броні: -9,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
82,53
Економія при броні: -14,68 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 121
4.7 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
90,00
Економія при броні: -3,83 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 102
4.9 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
86,99
Економія при броні: -4,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 8
5.0 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
87,20
Економія при броні: -9,50 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Новокримська, 1
5.2 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
83,09
Економія при броні: -5,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
5.5 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
90,05
Економія при броні: -3,88 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Дніпро, вул. Словацького Юліуша, 10
6.0 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
87,30
Економія при броні: -9,60 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 171
6.4 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
87,35
Економія при броні: -4,42 грн