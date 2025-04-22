Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Чернігів
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
85,30
Економія при броні: -7,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
86,10
Економія при броні: -7,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Музична, 2
2.3 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
86,50
Економія при броні: -8,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
89,97
Економія при броні: -3,87 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 37
2.9 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
85,30
Економія при броні: -7,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Космонавтів, 9
3.2 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
86,70
Економія при броні: -8,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Незалежності, 42
4.7 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
87,10
Економія при броні: -8,80 грн
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Мена, вул. Героїв АТО, 5
63.9 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
86,10
Економія при броні: -9,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Мена, вул. Мазепи Гетьмана, 2-Б
63.9 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
87,10
Економія при броні: -10,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ніжин, вул. Гоголя, 2-А
64.7 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
86,60
Економія при броні: -10,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 3-А/1
64.9 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
82,99
Економія при броні: -6,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 3-Б
64.9 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
81,92
Економія при броні: -5,13 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 1
65.0 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
85,30
Економія при броні: -8,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Козелець, вул. Соборності, 17-Г
66.2 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
87,20
Економія при броні: -10,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Остер, вул. Хмельницького Богдана, 50-Б
67.4 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
87,10
Економія при броні: -10,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Борзна, вул. Незалежності, 3
83.5 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
87,10
Економія при броні: -10,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Старі Петрівці, вул. Князя Святослава, 167-А
112.4 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 78
113.7 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
86,60
Економія при броні: -5,20 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
114.1 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
69,00
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Бровари, бульв. Незалежності, 11
114.4 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "КОРТІНОР" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
85,27
Економія при броні: -4,00 грн