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Армікор рідина флакон 100 мл, №1 - Запоріжжя (693246) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 176 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (233)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
391,70 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (1)
487,00
Економія: -108,00 грн
379,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
435,02
Економія: -57,80 грн
377,22 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
442,89
Економія: -62,43 грн
380,46 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (2)
430,99
Економія: -60,93 грн
370,06 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (8)
443,00
Економія: -64,00 грн
379,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1)
426,65 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (233)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
391,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (2)
509,10
Економія: -140,80 грн
368,30 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
417,11
Економія: -47,05 грн
370,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
433,51
Економія: -43,46 грн
390,05 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (233)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
391,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
440,91
Економія: -60,45 грн
380,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
435,61
Економія: -54,81 грн
380,80 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1)
481,60
Економія: -107,80 грн
373,80 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (233)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
391,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
443,02
Економія: -61,54 грн
381,48 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (2)
441,38
Економія: -51,25 грн
390,13 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
443,61
Економія: -63,15 грн
380,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (2)
443,73
Економія: -63,28 грн
380,45 грн