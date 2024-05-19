Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерела амінокислотАрмікорЦіни в аптеках

Армікор рідина флакон 100 мл, №1 - Львів (693246) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 209 аптеках
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
382,00 грн
Аптека нц
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
439,24
Економія: -45,37 грн
393,87 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
384,50 грн
Аптека сальве
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (5)
394,42 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
449,54
Економія: -69,08 грн
380,46 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
417,31
Економія: -47,25 грн
370,06 грн
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
429,40 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (5)
384,50 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (2)
601,20
Економія: -232,90 грн
368,30 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (2)
457,99
Економія: -87,93 грн
370,06 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (3)
454,99
Економія: -84,93 грн
370,06 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (3)
441,88
Економія: -61,42 грн
380,46 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (2)
600,90
Економія: -232,60 грн
368,30 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (3)
440,20
Економія: -59,75 грн
380,45 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (3)
417,31
Економія: -47,25 грн
370,06 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
468,99
Економія: -98,93 грн
370,06 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
437,99
Економія: -67,93 грн
370,06 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (1)
382,00 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (7)
489,99
Економія: -119,93 грн
370,06 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
384,50 грн